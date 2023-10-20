Зеленський подякував Байдену за "потужну промову" про підтримку України

Президент України подякував президенту США Джо Байдену за позиції, які він озвучив у спеціальному зверненні до нації щодо важливості допомоги Україні та Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Зеленський опублікував у своєму Twitter (X).

"Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати. Наша спільна мета – захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів", – заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що увесь світ, а особливо країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки у збереженні спільної свободи.

"Непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів і весь наш народ. Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 19 жовтня президент США Джо Байден у прайм-тайм – о 20:00 за Вашингтоном – звернувся до нації зі спеціальною промовою щодо важливості підтримки України та Ізраїлю.

Він назвав поточні події "поворотним моментом в історії", та наголосив, що відмовляється допустити успіх "терористів і тиранів" – бойовиків ХАМАС і Владіміра Путіна – через політичні чвари всередині США.