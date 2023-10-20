Зеленский поблагодарил Байдена за "мощную речь" о поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за позиции, которые он озвучил в специальном обращении к нации о важности помощи Украине и Израилю.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Зеленский опубликовал в своем Twitter (X).

"Я благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам – демократию. Украина благодарна США за поддержку и непоколебимую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать. Наша общая цель – защитить свободный образ жизни для всех наших народов", – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что весь мир, а особенно страны, которые противостоят агрессии и терроризму, рассчитывают на лидерство Америки в сохранении общей свободы.

"Непоколебимая двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах очень вдохновляет всех наших воинов и весь наш народ. Инвестиция США в оборону Украины гарантирует долгосрочную безопасность для всей Европы и мира", – отметил Зеленский.

Напомним, 19 октября президент США Джо Байден в прайм-тайм – в 20:00 по Вашингтону – обратился к нации со специальной речью о важности поддержки Украины и Израиля.

Он назвал текущие события "поворотным моментом в истории", и подчеркнул, что отказывается допустить успех "террористов и тиранов" – боевиков ХАМАС и Владимира Путина – из-за политических распрей внутри США.

Читайте на сайте "Европейской правды" "украинскую часть" речи Джо Байдена.