Велика Британія та Норвегія профінансують будівництво двох сучасних бойових катерів для України.

Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії від 19 листопада, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ці катери будуть оснащені сучасними системами протиповітряної оборони, ракетними комплексами та засобами самооборони.

Обидві країни планують виділити понад 100 млн фунтів стерлінгів у рамках спільних інвестицій у цей проєкт.

"Вони також допоможуть захистити Чорноморський зерновий коридор, підтримуючи експорт, який має вирішальне значення для економіки України та глобальної продовольчої безпеки", – йдеться у заяві.

Прем’єр-міністр Великої Британії Еді Бернем заявив, що ці катери "не лише зміцнять оборону Чорного моря, а й підтримають європейську безпеку".

Також писали, що Британія надасть новий пакет допомоги Україні на суму 260 мільйонів фунтів стерлінгів, що включає далекобійні дрони, здатні долати відстань на понад 1000 кілометрів.

17 листопада Велика Британія оголосила про масштабний пакет заходів з підтримки протиповітряної оборони, а ще раніше – про широкий комплекс санкцій, завдяки чому Британія стала першою країною, яка ввела санкції проти всіх десяти найбільших російських нафтовидобувних компаній.