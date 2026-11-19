Литва надаватиме пріоритетне значення питанням фінансування безпеки та оборони, зокрема і щодо України, під час свого майбутнього головування в Раді ЄС.

Про це пише Rapporteur, інформує "Європейська правда".

Якщо переговори щодо наступного довгострокового бюджету ЄС триватимуть і в новому році, Литва замінить Ірландію у веденні переговорів на наступному етапі.

Визначаючи пріоритети Вільнюса, міністр закордонних справ Кястутіс Будріс зазначив: "З боку Литви – це, безперечно, безпека та оборона".

Литва прагне, щоб потреби у сфері оборони та безпеки були враховані в наступному довгостроковому бюджеті ЄС. У майбутньому Будріс припустив, що під тиском можуть опинитися насамперед міжнародні партнерства та видатки на розвиток, зазначивши, що уряд Литви вже отримав прохання скоротити видатки в цих сферах на 5%.

Також глава МЗС Литви наголосив на важливості інтеграції України в європейську оборонну промислову базу, зазначивши, що для Литви розширення ЄС та Україна є "питанням безпеки, фактичною інтеграцією".

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, виступаючи разом із Будрісом, заявив, що Європейська комісія прагне, аби видатки на оборону та космічну галузь були поставлені "на той самий недоторканний рівень, що й спільна сільськогосподарська політика та політика згуртованості".

Будріс зазначив, що переговори стосуватимуться не лише загальної суми, виділеної на оборону, а й правил розпорядження цими коштами, зокрема того, як у бюджеті враховані питання стійкості та східного флангу ЄС.

Раніше у Литві пообіцяли, що військова допомога Україні з боку Литви наступного року не зменшиться і становитиме 0,25 % від ВВП країни.

Нагадаємо, Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС зберегти високий рівень видатків на оборону в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, інакше це призведе до затримок у розбудові військового потенціалу блоку.