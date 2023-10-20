Посольство України розчароване, що Белград святкував звільнення від нацистів з представниками РФ

Посольство України у Сербії у вітанні з днем звільнення Белграда під час Другої світової війни висловило жаль, що на це святкування запросили представників РФ, яка зараз є країною-агресором.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву посольства наводить сербське видання Danas.

Посольство привітало мешканців Белграда і усіх сербів з днем звільнення міста, але висловило жаль, що публічні заходи у цей день проходять за участі офіційних представників Росії, яка зараз веде війну проти України і відповідальна за злочини проти людяності.

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У посольстві також нагадали, що серед бійців радянської армії – 2-го і 3-го українських фронтів, які брали участь у звільненні Белграда, більшість були саме українцями.

"Пам’ять про нашу спільну боротьбу у Другій світовій війні знищена кремлівським диктатором, його агресією проти України, спробами захопити території і знищити український народ", – наголосили у посольстві.

Нагадаємо, нещодавно у сербському місті під тиском проросійських радикалів скасували показ фільму про Маріуполь, Незалежна асоціація журналістів Сербії засудила цей крок.

Водночас Сербія погодилася на пів року прихистити українців, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.