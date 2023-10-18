Сербія тимчасово прихистить українців, постраждалих від підриву Каховської ГЕС

Херсонська міська військова адміністрація досягла домовленості з урядом Сербії про тимчасове розміщення родин, які постраждали через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на початку червня.

Про це Херсонська МВА повідомила в середу, пише "Європейська правда".

Як зазначило відомство, сербський уряд погодився розмістити в нових центрах для біженців готельного типу родини, що постраждали від підриву Каховської ГЕС, на чотири-шість місяців.

"Охочі будуть розміщені у центрі для біженців міста Вранє, в якому зараз вже перебувають близько 70 громадян України", – йдеться в повідомленні.

Кожна родина мешкатиме у повністю відремонтованій мебльованій кімнаті з власним санвузлом, матиме триразове харчування й невідкладне медичне обслуговування, кажуть у Херсонській МВА.

"Зауважимо, що умови, які Сербія надає тимчасово переміщеним особам з України, є одними з найкращих у Європі, а зазначені центри фінансуються, в основному, за рахунок програм ЄС", – додали там.

Нагадаємо, Росія підірвала Каховську ГЕС у ніч проти 6 червня.

Сербський уряд раніше виділив Україні допомогу для подолання гуманітарної катастрофи в Херсонській області після підриву гідроелектростанції.