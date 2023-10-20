Посольство Украины разочаровано, что Белград праздновал освобождение от нацистов с представителями РФ

Посольство Украины в Сербии в поздравлении с днем освобождения Белграда во время Второй мировой войны выразило сожаление, что на это празднование пригласили представителей РФ, которая сейчас является страной-агрессором.

Как сообщает "Европейская правда", заявление посольства приводит сербское издание Danas.

Посольство поздравило жителей Белграда и всех сербов с днем освобождения города, но выразило сожаление, что публичные мероприятия в этот день проходят при участии официальных представителей России, которая сейчас ведет войну против Украины и ответственна за преступления против человечности.

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В посольстве также напомнили, что среди бойцов советской армии – 2-го и 3-го украинских фронтов, участвовавших в освобождении Белграда, большинство были именно украинцами.

"Память о нашей общей борьбе во Второй мировой войне уничтожена кремлевским диктатором, его агрессией против Украины, попытками захватить территории и уничтожить украинский народ", – отметили в посольстве.

Напомним, недавно в сербском городе под давлением пророссийских радикалов отменили показ фильма о Мариуполе, Независимая ассоциация журналистов Сербии осудила этот шаг.

В то же время Сербия согласилась на полгода приютить украинцев, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.