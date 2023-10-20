В Молдові скасували обмеження, запроваджені рік тому через дефіцит електроенергії

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови скасувала обмеження, запроваджені восени минулого року через дефіцит електроенергії.

Рішення ухвалили на засіданні 20 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"У зв'язку з нормалізацією ситуації в Молдові скасували заходи, вжиті для зниження енергоспоживання. Дозволено вмикати фонтани, вітрини, декоративне, архітектурне та рекламне освітлення, а енергоємні підприємства повернуться до звичного графіка роботи", – повідомили у пресрелізі уряду.

Нагадаємо, восени минулого року Молдова зіткнулася з дефіцитом електроенергії. У жовтні Україна, звідки Молдова отримувала 30% електрики, оголосила про тимчасове припинення постачання після пошкодження своєї інфраструктури під час масованих російських обстрілів. А МолдГРЕС, розташована в Придністров'ї, знизила постачання на правий берег Дністра з 70 до 27% через скорочення поставок російського газу.

З грудня 2022 року Moldovagaz поставляє весь обсяг газу від "Газпрому" в Придністров'я, яке натомість покриває понад 80% потреб правого берега Дністра в електроенергії. Іншу частину електроенергії на додаток до обсягів, вироблених з відновлюваних джерел і на ТЕЦ, Молдова закуповує у виробників Румунії та на румунській біржі OPCOM. Також у квітні цього року Україна відновила експорт електроенергії.

Ще влітку уряд Молдови підготував три сценарії для опалювального сезону, один з яких допускав відновлення закупівель у "Газпрому" для правобережжя.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці, "безкоштовний газ" для Придністров'я та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди" або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".