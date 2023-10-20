В Молдове отменили ограничения, введенные год назад из-за дефицита электроэнергии

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы отменила ограничения, введенные осенью прошлого года из-за дефицита электроэнергии.

Решение было принято на заседании 20 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"В связи с нормализацией ситуации в Молдове отменили меры, принятые для снижения энергопотребления. Разрешено включать фонтаны, витрины, декоративное, архитектурное и рекламное освещение, а энергоемкие предприятия вернутся к привычному графику работы", – сообщили в пресс-релизе правительства.

Напомним, осенью прошлого года Молдова столкнулась с дефицитом электроэнергии. В октябре Украина, откуда Молдова получала 30% электричества, объявила о временном прекращении поставок после повреждения своей инфраструктуры во время массированных российских обстрелов. А МолдГРЭС, расположенная в Приднестровье, снизила поставки на правый берег Днестра с 70 до 27% из-за сокращения поставок российского газа.

С декабря 2022 года Moldovagaz поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей правого берега Днестра в электроэнергии. Остальную часть электроэнергии в дополнение к объемам, произведенных из возобновляемых источников и на ТЭЦ, Молдова закупает у производителей Румынии и на румынской бирже OPCOM. Также в апреле этого года Украина возобновила экспорт электроэнергии.

Еще летом правительство Молдовы подготовило три сценария для отопительного сезона, один из которых допускал возобновление закупок у "Газпрома" для правобережья.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и ее вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды" или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".