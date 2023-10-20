ХАМАС звільнив двох громадян США, яких тримав у заручниках

Угруповання ХАМАС у п’ятницю звільнило двох американських громадян, яких утримувало в заручниках після нападу на Ізраїль із боку сектора Гази на початку жовтня.

Про це повідомило угруповання у поширеній в соцмережах заяві, а також CNN та The Times of Israel із посиланням на американські та ізраїльські джерела, пише "Європейська правда".

У ХАМАС стверджують, що ухвалили рішення про звільнення двох заручників у результаті перемовин із Катаром (там базується керівництво політичного крила ХАМАС).

"У відповідь на зусилля Катару бригади "Аль-Кассам" звільнили двох американських громадян (матір і її дочку) з гуманітарних міркувань, а також щоб довести американському народу і всьому світу, що заяви Байдена і його фашистської адміністрації є неправдивими і безпідставними", – йдеться в заяві.

Джерела ЗМІ повідомляють, що йдеться про жінку та її доньку, яких вирішили відпустити із сектору Гази "з гуманітарних міркувань" через поганий стан здоров’я матері. Їх передали Червоному Хресту, й вони найближчим часом виїдуть через Єгипет.

В ізраїльських медіа пишуть, що звільнення заручників – це односторонній крок ХАМАС, й Ізраїль нічого не пропонував взамін.

Офіційно ані Вашингтон, ані Єрусалим не коментували ситуацію.

За даними ізраїльської сторони, в заручниках у ХАМАС перебувають понад 200 людей – громадян Ізраїлю, а також іноземців, переважно з другим ізраїльським громадянством.

Про участь у переговорах щодо звільнення заручників раніше заявляла Туреччина, а у США не виключали, що можуть залучити військових для звільнення американців із сектору Гази.