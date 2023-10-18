Туреччина підтвердила переговори з ХАМАС щодо звільнення заручників

Туреччина підтвердила проведення переговорів з палестинськими терористичним угрупуванням ХАМАС про звільнення заручників, захоплених в Ізраїлі і вивезених до сектору Гази.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан, повідомляє Reuters.

За його словами, Анкара обговорює питання звільнення іноземців, цивільних осіб і дітей, яких утримує ХАМАС. Він додав, що багато країн звернулися до Туреччини з проханням про допомогу у звільненні їхніх громадян.

"Переговори, робота над обміном полонених тривають. Відбуваються переговори і зустрічі через розвідувальні підрозділи, але в запалі перших днів не вдалося створити для цього якусь основу", – визнав Фідан.

Глава турецького МЗС додав, що інші країни, зокрема Катар, також ведуть переговори з лідерами ХАМАС, які зараз перебувають у Катарі.

"Ми також час від часу говоримо з нашими друзями, партнерами там. Нічого конкретного наразі. Американці, німці (передавали прохання) щодо своїх громадян. Були ті, які з першого дня просили нашої допомоги у звільненні своїх громадян", – зазначив Фідан.

За офіційними даними, ХАМАС утримує в секторі Гази близько 200 заручників.

Туреччина в минулому підтримувала палестинців, виступаючи за вирішення конфлікту з Ізраїлем за принципом двох держав. При цьому Анкара не вважає ХАМАС терористичним угрупуванням та приймає його членів.

Раніше повідомляли, що Анкара розпочала дипломатичні зусилля, спрямовані на посередництво у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв докласти зусиль для звільнення заручників, викрадених ХАМАС під час атаки на Ізраїль.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив про контакти з ізраїльською владою, а також і з "посередницькими державами, які підтримують контакти з ХАМАС" для звільнення заручників.

Також стало відомо, що уряд Італії використовує свої хороші стосунки з кількома арабськими країнами, щоб переконати їх натиснути на бойовиків ХАМАС для звільнення заручників.