Міністр юстиції Бельгії йде у відставку через теракт у Брюсселі

Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн в п’ятницю оголосив про відставку, стверджуючи, що бере політичну відповідальність за нездатність попередити теракт у Брюсселі, який призвів до загибелі двох людей.

Заяву Ван Квікенборна на пресконференції цитує бельгійський канал VRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами бельгійського міністра, вранці у п’ятницю він дізнався, що ще в серпні 2022 року Туніс надіслав Бельгії запит на екстрадицію виконавця теракту, але суддя не виніс жодного рішення щодо запиту.

"Це індивідуальна помилка, це груба помилка, це неприйнятна помилка. Це помилка з драматичними наслідками… Незважаючи на те, що це робота окремого, незалежного судді, я хочу взяти на себе політичну відповідальність за цю неприйнятну помилку", – додав він.

У зв’язку з цим Ван Квікенборн оголосив, що йде у відставку та просить пробачення від імені Мін'юсту перед постраждалими в результаті теракту та їхніми родинами, а також "перед шведським і бельгійським народом".

Відставка міністра юстиції стала несподіванкою для Бельгії, пише VRT, позаяк він вважався одним із найсильніших членів федерального уряду, а також одним із найпопулярніших представників фламандських лібералів.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина, яка виявилась ісламістським терактом. Як стало відомо, нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами.

Вранці 17 жовтня підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.

Прем’єр Швеції заявив, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".