Прем'єри Швеції та Бельгії вшанували пам'ять жертв теракту в Брюсселі

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та його бельгійський колега Александер де Кроо вшанували пам'ять жертв теракту у Брюсселі, під час якого радикальний ісламіст застрелив двох шведських громадян, які приїхали до бельгійської столиці підтримати свою національну збірну з футболу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На місці, де терорист розстріляв уболівальників, Крістерссон з футбольним шарфом шведської збірної на шиї та де Кроо з футболкою збірної Швеції взяли участь у короткій церемонії, поклавши вінки на знак пам'яті жертв під акомпанемент сумної мелодії на віолончелі.

Reuters

AP

Вони також поклали на місце трагедії шарф із символікою шведської збірної та футболку серед квітів.

"Ми єдині в нашій боротьбі проти радикального ісламістського екстремізму", – йдеться в спільній заяві міністерств закордонних справ Швеції та Бельгії.

Раніше Крістерссон заявив, що ЄС має посилити прикордонний контроль і внутрішню безпеку після теракту у Брюсселі, під час якого радикальний ісламіст застрелив двох шведських громадян.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина, яка виявилась ісламістським терактом. Як стало відомо, нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ.

Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами.

Вранці 17 жовтня підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.

Прем’єр Швеції заявив, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".