Министр юстиции Бельгии уходит в отставку из-за теракта в Брюсселе

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн в пятницу объявил об отставке, утверждая, что берет политическую ответственность за неспособность предотвратить теракт в Брюсселе, который привел к гибели двух человек.

Заявление Ван Квикенборна на пресс-конференции цитирует бельгийский канал VRT, сообщает "Европейская правда".

По словам бельгийского министра, утром в пятницу он узнал, что еще в августе 2022 года Тунис направил Бельгии запрос на экстрадицию исполнителя теракта, но судья не вынес никакого решения по запросу.

"Это индивидуальная ошибка, это грубая ошибка, это неприемлемая ошибка. Это ошибка с драматическими последствиями... Несмотря на то, что это работа отдельного, независимого судьи, я хочу взять на себя политическую ответственность за эту неприемлемую ошибку", – добавил он.

В связи с этим Ван Квикенборн объявил, что уходит в отставку и просит прощения от имени Минюста перед пострадавшими в результате теракта и их семьями, а также "перед шведским и бельгийским народом".

Отставка министра юстиции стала неожиданностью для Бельгии, пишет VRT, поскольку он считался одним из самых сильных членов федерального правительства, а также одним из самых популярных представителей фламандских либералов.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами.

Утром 17 октября подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Премьер Швеции заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан"

.