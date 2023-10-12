Глава МЗС Чехії викличе посла Росії через смертельний удар по українському селу Гроза

Голова Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський має намір викликати російського посла Александра Змеєвського у зв’язку з ударом РФ по кафе в селі Гроза на Харківщині, в результаті якого загинули вже не менш як 56 людей.

Про це чеське МЗС заявило в четвер агенції ČTK, повідомляє "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Чехії підтвердило, що голова МЗС Ян Ліпавський "через свого заступника вирішив викликати російського посла через нещодавню жорстоку атаку на цивільних у селі Гроза".

Востаннє Ліпавський викликав російського посла до себе в жовтні 2022 року через грубе порушення Росією територіальної цілісності України – коли вона оголосила про протиправну анексію чотирьох українських областей.

Нагадаємо, 5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару, попередньо, "Іскандером", по кафе в селі Гроза на Харківщині, де люди зібрались на поминки за полеглим українським військовим.

Станом на 12 жовтня в результаті удари загинули 56 цивільних людей, яких російська пропаганда вустами постійного представника в ООН назвала "неонацистами".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що останні ракетні удари РФ і масова загибель цивільних – чергове нагадування, чому важливо зберегти та посилити міжнародну підтримку України.

Тим часом колишній міністр оборони Британії Бен Воллес після масової загибелі цивільних у Грозі закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.