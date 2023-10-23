Одиозный словацкий политик Рудольф Гуляк, чью кандидатуру на должность министра по вопросам окружающей среды отказалась поддерживать президент, заявил, что попытается инициировать референдум о выходе Словакии из ЕС и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Гуляк утвердил, что его националистическая Словацкая национальная партия будет пытаться инициировать обязательный референдум по выходу Словакии из НАТО и ЕС. Однако он добавил, что в партии будут продвигать свою программу настолько, "насколько это позволит вес их мандата в коалиции".

Президент Словакии Зузана Чапутова отказалась утвердить кандидатуру Гуляка на должность министра по вопросам окружающей среды из-за его отрицания изменения климата и истории агрессии в отношении активистов.

Внешнеполитические комментарии Гуляка во время теледебатов заставили лидеров будущей коалиции дистанцироваться от него.

"Мы будем настаивать на четком закреплении членства Словакии в НАТО и ЕС в программном заявлении правительства", – заявил Петер Пеллегрини, лидер партии "Глас" и кандидат на пост спикера парламента, комментируя заявление Гуляка.

Ранее Пеллегрини заявлял, что его партия выйдет из кабинета Роберта Фицо, если страна изменит внешнеполитический курс.

Референдум о выходе из ЕС и НАТО был предвыборным обещанием ультраправой партии "Республика", которая не прошла в парламент. Предыдущие попытки организовать подобные референдумы были неудачными.

Даже Словацкая национальная партия Гуляка заявляла, что она выступает за "реформу ЕС", и что цитата однопартийца не является ее официальной позицией. Но Роберт Фицо, который претендует на пост премьера, поддержал кандидатуру министра и раскритиковал президента за отказ в его утверждении.

В понедельник Фицо проведет встречи с националистами, чтобы решить судьбу назначения Гуляка.

Гуляк заявил, что подаст конституционную жалобу против Чапутовой за то, что она не одобряет его кандидатуру.

Подробнее о формировании коалиции в соседней стране – в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: что ждать от новой власти страны-соседки Украины