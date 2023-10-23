Укр Рус Eng

Україна отримала від ЄС дев’ятий транш макрофіну на 1,5 млрд євро

Понеділок, 23 жовтня 2023, 12:46

Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок у своєму офіційному Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд. Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою, зазначив Шмигаль. 

Європарламент підтримав виділення 50 млрд євро Україні у наступні 4 роки

"Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд євро. Розраховуємо наступного року отримати з них 18 млрд євро", – додав Шмигаль, подякувавши європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

Попередній, восьмий транш на суму 1,5 млрд євро Європейська комісія виплатила Україні 22 вересня.

Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
макрофін Єврокомісія