Іспанія конфіскувала викрадені з України старовинні прикраси на 60 млн євро

Іспанія конфіскувала викрадені з України старовинні золоті вироби вартістю 60 мільйонів євро після того, як правоохоронці спіймали злодіїв при спробі продати їх у Мадриді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила місцева поліція, інформує Reuters.

За даними правоохоронців, мова йде про 11 предметів, загалом ювелірні вироби, включаючи складні намиста, браслети й сережки, які датуються греко-скіфським періодом між 8-м і 4-м століттями до нашої ери.

фото Нацполіції Іспанії

Прикраси були виставлені в одному з київських музеїв у 2009-2013 роках, а в 2016 році їх вивезли контрабандою з України, йдеться в заяві поліції Мадрида.

Як зазначають правоохоронці, на артефакти були підроблені документи, щоб виглядало так, ніби вони належать Українській православній церкві. В поліції не уточнюють, про яку саме церкву йде мова.

У межах розслідування, яке розпочалося у 2021 році, було заарештовано трьох громадян Іспанії та двох громадян України, після того, як один з експонатів – золотий пояс з головами баранів – продали на приватному аукціоні в Мадриді.

За повідомленням Нацполіції Іспанії, всі експонати зараз вивчаються в Національному археологічному музеї та в Інституті культурної спадщини Іспанії, тому розслідування залишається відкритим.

Раніше повідомлялося, що колекція "скіфського золота", яка була виставлена в музеї в Нідерландах у 2014 році, коли РФ окупувала Крим, вже найближчим часом повернеться в Україну.

9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення попередньої інстанції у справі про долю "скіфського золота" і постановив передати його Україні.

Читайте також: Кримська перемога: що означає для України кінцеве рішення суду щодо "скіфського золота".