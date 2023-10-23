Один з найвідоміших музеїв Німеччини зачинився на чотири роки

У Німеччині з понеділка, 23 жовтня, зачинився на генеральну реконструкцію один з найвідоміших музеїв – Пергамський музей (Pergamonmuseum) на Музейному острові в Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

В останній день роботи 22 жовтня експозицію оглянули близько п'яти тисяч людей, які заздалегідь зарезервували вхідні квитки.

До повного закриття на ремонт кількість відвідувачів музею щорічно перевищувала мільйон людей.

Перший етап реконструкції розпочали ще у 2013 році в частині комплексу, де розташований Пергамський вівтар, проте решта розділів експозиції в останні 10 років залишалася доступною.

Роботи у цій частині будівлі будуть завершені в 2027 році. Тобто повністю музей буде зачинений чотири роки.

Другий етап генеральної реконструкції, що розпочинається зараз, згідно з планами, має тривати 15 років і завершиться у 2037 році.

Очікується, що загальні витрати на обидва етапи становитимуть 1,5 мільярда євро.

Під час реконструкції буде здійснена технічна модернізація будівлі, включаючи встановлення сучасної системи кондиціювання для музейних приміщень, а також створені можливості для безбар'єрного доступу.

Крім того, планують реалізувати нову концепцію розміщення експонатів та оформлення експозиції. При цьому весь ансамбль Музейного острова має бути з'єднаний під землею так званим археологічним променадом.

Нагадаємо, у червні амстердамський музей Ермітаж оголосив про перейменування на тлі схожості нинішньої назви з назвою музею в Санкт-Петербурзі.