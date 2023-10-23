Один из самых известных музеев Германии закрылся на четыре года

В Германии с понедельника, 23 октября, закрылся на генеральную реконструкцию один из самых известных музеев – Пергамский музей (Pergamonmuseum) на Музейном острове в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В последний день работы 22 октября экспозицию осмотрели около пяти тысяч человек, которые заранее зарезервировали входные билеты.

До полного закрытия на ремонт количество посетителей музея ежегодно превышало миллион человек.

Первый этап реконструкции начали еще в 2013 году в части комплекса, где расположен Пергамский алтарь, однако остальные разделы экспозиции в последние 10 лет оставались доступными.

Работы в этой части здания будут завершены в 2027 году. То есть полностью музей будет закрыт четыре года.

Второй этап генеральной реконструкции, который начинается сейчас, согласно планам, должен длиться 15 лет и завершится в 2037 году.

Ожидается, что общие расходы на оба этапа составят 1,5 миллиарда евро.

Во время реконструкции будет осуществлена техническая модернизация здания, включая установку современной системы кондиционирования для музейных помещений, а также созданы возможности для безбарьерного доступа.

Кроме того, планируют реализовать новую концепцию размещения экспонатов и оформления экспозиции. При этом весь ансамбль Музейного острова должен быть соединен под землей так называемым археологическим променадом.

Напомним, в июне амстердамский музей Эрмитаж объявил о переименовании на фоне сходства нынешнего названия с названием музея в Санкт-Петербурге.