У Нідерландах змінює назву музей-тезка російського Ермітажу

Амстердамський музей Ермітаж у понеділок оголосив про перейменування на тлі схожості нинішньої назви з назвою музею в Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті музею, пише "Європейська правда".

Музей у столиці Нідерландів з 1 вересня 2023 року матиме назву H'ART Museum, яка знаменує "новий старт", "демонструє об'єднавчу силу мистецтва і відкриває свої вікна у світ", заявляють в установі.

"Це новий захоплюючий крок для нас, сучасна і перспективна модель. Ми спираємося на наш досвід роботи на міжнародній арені і тепер розправляємо крила", – прокоментувала директорка амстердамського Ермітажу Аннабель Бірні.

Також музей оголосив про партнерство з Британським музеєм у Лондоні, Центром Помпіду в Парижі та Смітсонівським музеєм американського мистецтва у Вашингтоні, аби "всесвітньо відомі мистецькі колекції приїхали до Амстердама".

Про Росію в повідомленні згадки немає.

Амстердамський Ермітаж у присутності тодішнього російського президента Дмитрія Медвєдєва відкрився у 2009 році для виставлення петербурзьким музеєм частин своєї колекції.

Установа розірвала зв'язки з російським Ермітажем у березні 2022 року – через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, після чого більша частина колекції музею була закрита для публіки.

Нагадаємо, 9 червня Верховний суд Нідерландів виніс остаточне рішення у справі "скіфського золота", постановивши повернути експонати Україні.