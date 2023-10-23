WSJ: Глава МЗС Китаю відвідає Вашингтон цього тижня для підготовки візиту Сі

Міністр закордонних справ Китаю Ван І, як очікується, відвідає Вашингтон цього тижня для підготовки до очікуваної зустрічі глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом в американському Сан-Франциско.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми словами, очікується, що цього тижня Сі відправить Ван І до Вашингтона на зустрічі з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном для підготовки до саміту.

Також цього тижня делегація китайських бізнесменів, культурних і спортивних діячів прибуде до Нью-Йорка для участі в низці публічних заходів.

Водночас у четвер група неурядових представників обох країн провела чотиригодинні віртуальні переговори, де взяв участь високопосадовець Компартії Китаю Лю Цзяньчао, який очолює її відділ міжнародних зв'язків.

Учасники переговорів заявили, що пожвавлення у двосторонніх переговорах може свідчити про зацікавленість Сі прийняти запрошення Байдена взяти участь у саміті лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться наступного місяця в Сан-Франциско.

Державний департамент США відмовився коментувати виданню візит глави МЗС Китаю, тоді як посольство КНР у Вашингтоні заявило, що не може обгорювати порядок денний, але зазначило, що лідери Китаю та США погодилися з важливістю міжлюдських обмінів.

Раніше повідомлялося, що Білий дім почав планувати зустріч між президентом Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, що має пройти у листопаді в американському Сан-Франциско.

Після того, як американські винищувачі на початку лютого 2023 року збили китайський шпигунський аеростат, який залетів на територію США, державний секретар Ентоні Блінкен переніс свій візит до КНР.

Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули.

Відтоді контакти між США й Китаєм відбувалися, але були рідкісними. Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України.