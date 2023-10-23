WSJ: Глава МИД Китая посетит Вашингтон на этой неделе для подготовки визита Си

Министр иностранных дел Китая Ван И, как ожидается, посетит Вашингтон на этой неделе для подготовки к ожидаемой встрече главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в американском Сан-Франциско.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, ожидается, что на этой неделе Си отправит Ван И в Вашингтон на встречу с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном для подготовки к саммиту.

Также на этой неделе делегация китайских бизнесменов, культурных и спортивных деятелей прибудет в Нью-Йорк для участия в ряде публичных мероприятий.

В то же время в четверг группа неправительственных представителей обеих стран провела четырехчасовые виртуальные переговоры, в которых принял участие высокопоставленный чиновник Компартии Китая Лю Цзяньчао, возглавляющий ее отдел международных связей.

Участники переговоров заявили, что оживление в двусторонних переговорах может свидетельствовать о заинтересованности Си принять приглашение Байдена принять участие в саммите лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в следующем месяце в Сан-Франциско.

Государственный департамент США отказался комментировать изданию визит главы МИД Китая, тогда как посольство КНР в Вашингтоне заявило, что не может обсуждать повестку дня, но отметило, что лидеры Китая и США согласились с важностью межчеловеческих обменов.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал планировать встречу между президентом Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином, которая должна пройти в ноябре в американском Сан-Франциско.

После того, как американские истребители в начале февраля 2023 года сбили китайский шпионский аэростат, который залетел на территорию США, государственный секретарь Энтони Блинкен перенес свой визит в КНР.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.

С тех пор контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.