Прем'єр Молдови вирушить до штаб-квартири НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер зустрінеться з прем’єром Молдови у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі НАТО.

26 жовтня Столтенберг прийме прем’єр-міністра Молдови Доріна Речана у штаб-квартирі НАТО.

Після того планується спілкування Речана з представниками країн-союзниць на засіданні Північноатлантичної ради під головуванням заступника генсека Мірчі Джоане.

Перед зустріччю, о 08:30 за Центральноєвропейським літнім часом, Столтенберг і Речан вийдуть із короткими заявами для преси.

Нагадаємо, у вересні заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане приїздив до Молдови з триденним візитом.

Президентка Молдови Мая Санду зазначала, що вважає передчасним референдум у Молдові про нейтральний статус країни, з огляду на те, що соцопитування свідчать про незначну підтримку членства у НАТО.

Санду пов’язує це у тому числі з острахом людей, що наміри вступити у НАТО збільшать ризик нової агресії з боку Росії.

Зазначимо, нейтралітет Молдови закріплений у конституції, а механізм зміни нейтрального статусу майже "невиконуваний".

Детально на цю тему читайте у статті: Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я.