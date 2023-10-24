Премьер Молдовы отправится в штаб-квартиру НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг встретится с премьером Молдовы в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе НАТО.

26 октября Столтенберг примет премьер-министра Молдовы Дорина Речана в штаб-квартире НАТО.

После того планируется общение Речана с представителями стран-союзниц на заседании Североатлантического совета под председательством заместителя генсека Мирчи Джоане.

Перед встречей, в 08:30 по Центральноевропейскому летнему времени, Столтенберг и Речан выйдут с короткими заявлениями для прессы.

Напомним, в сентябре заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приезжал в Молдову с трехдневным визитом.

Президент Молдовы Майя Санду отмечала, что считает преждевременным референдум в Молдове о нейтральном статусе страны, учитывая то, что соцопросы свидетельствуют о незначительной поддержке членства в НАТО.

Санду связывает это в том числе со страхом людей, что намерения вступить в НАТО увеличат риск новой агрессии со стороны России.

Отметим, нейтралитет Молдовы закреплен в конституции, а механизм изменения нейтрального статуса почти "невыполним".

Подробно на эту тему читайте в статье: Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье.