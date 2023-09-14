Заступник генсека НАТО перебуває у Молдові з триденним візитом

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане перебуває у Молдові, його візит триватиме три дні.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Джоане прибув до Молдови 13 вересня і перебуватиме в країні до 15 вересня.

У четвер він зустрічався з прем’єр-міністром Доріном Речаном.

Як повідомив офіційний Кишинів, на зустрічах обговорюють безпекову ситуацію у регіоні, пріоритети у співпраці Молдови з НАТО, розвиток обороноздатності Молдови, боротьбу з дезінформацією та підвищення внутрішньої стійкості країни.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду вважає передчасним референдум у Молдові про нейтральний статус країни, з огляду на те, що соцопитування свідчать про незначну підтримку членства у НАТО.

Санду пов’язує це у тому числі з острахом людей, що наміри вступити у НАТО збільшать ризик нової агресії з боку Росії.

Прем’єр Молдови, коментуючи питання, сказав, що жителям Молдови потрібно пояснювати суть НАТО і колективної безпеки.

Зазначимо, нейтралітет Молдови закріплений у конституції, а механізм зміни нейтрального статусу майже "невиконуваний".

Детально на цю тему читайте у статті: Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я.