ЕС и страны Центральной Азии договорились бороться против попыток РФ обойти санкции

Министры иностранных дел стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – согласились продолжать сотрудничество со странами ЕС по борьбе с попытками России обойти санкции.

Как пишет "Европейская правда", совместное заявление сторон по итогам встречи опубликовала пресс-служба Совета ЕС.

В сообщении говорится, что ЕС проинформировал страны Центральной Азии об 11 пакетах ограничительных мер, которые он принял на сегодня, и подчеркнул важность ориентированного на результат диалога и сотрудничества в контексте санкционных режимов ЕС.

"ЕС подчеркнул важность предотвращения обхода санкций, и участники договорились продолжать взаимодействие в этом направлении", – говорится в заявлении.

Также Евросоюз высоко оценил сотрудничество с Казахстаном в борьбе с обходом санкций и подчеркнул важность продолжения усилий, направленных на прекращение реэкспорта совместных приоритетных товаров.

Ранее сообщалось, что представители министерств иностранных дел и таможенных органов приграничных государств Европейского Союза провели в Вильнюсе вторую встречу, посвященную согласованному внедрению санкций против России.

Напомним, первая встреча шести приграничных государств-членов ЕС, граничащих с Россией, состоялась в конце мая.

Тогда они договорились координировать пограничный контроль, чтобы не допустить дальнейшего уклонения от санкций и незаконного ввоза запрещенных товаров на российскую территорию.

Как сообщалось, Вильнюс просит Евросоюз о санкциях из-за того, что через Литву в Россию поставляют вино.