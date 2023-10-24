Ескадрилья F-16 ВПС США прибула на Близький Схід

Ескадрилья винищувачів F-16 американських ВПС прибула на Близький Схід для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Центрального командування США у Twitter (X).

"Експедиційна ескадрилья винищувачів F-16 прибула в зону Центрального командування з метою посилення присутності США для стримування подальшої агресії", – йдеться в заяві командування.

The 119th Expeditionary Fighter Squadron F-16 Fighting Falcon aircraft have arrived in the U.S. Central Command area of responsibility to bolster U.S. posture to deter further aggression @USAFCENT pic.twitter.com/BaVakOd3uB — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 24, 2023

Напередодні стало відомо, що адміністрація президента США відправила до Ізраїлю тризіркового генерала морської піхоти та ще кількох офіцерів для допомоги керівництву ізраїльської армії під час операції в секторі Гази.

Ізраїль, як відомо, готується до наземного наступу в Газі після нападу з боку ХАМАС 7 жовтня. Він заявляє, що метою наступу є "знищення" угруповання, яке Ізраїль, США та інші країни вважають терористичною організацією.

За даними ЗМІ, Вашингтон тиснув на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення в сектор Гази, аби виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу палестинцям.