Ескадрилья F-16 ВПС США прибула на Близький Схід

Ескадрилья винищувачів F-16 американських ВПС прибула на Близький Схід для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Центрального командування США у Twitter (X).

"Експедиційна ескадрилья винищувачів F-16 прибула в зону Центрального командування з метою посилення присутності США для стримування подальшої агресії", – йдеться в заяві командування.

The 119th Expeditionary Fighter Squadron F-16 Fighting Falcon aircraft have arrived in the U.S. Central Command area of responsibility to bolster U.S. posture to deter further aggression @USAFCENT pic.twitter.com/BaVakOd3uB