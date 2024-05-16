Міноборони Греції заперечує таємні поставки зброї Україні

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас у четвер спростував повідомлення ЗМІ про те, що Греція таємно надсилає в Україну 250 контейнерів з озброєнням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Греція постачала Україні зброю та боєприпаси протягом останніх двох років, але пояснила, що не може надсилати зброю, яка є критично важливою для її оборони. Що стосується артилерії, то Греція вже надала або безпосередньо, або через продаж Чеській Республіці гармати калібру 155 і 203 мм, а також велику кількість снарядів.

"Ніякої передачі зброї Україні немає", – сказав Дендіас депутату від "Нових лівих" Сіа Анагностопулу під час дебатів у парламенті щодо законопроєкту про створення Центру оборонних інновацій.

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"Ми не приховували, кому і що ми продаємо в рамках міжнародних угод країни. Ми продаємо застарілі матеріали до Чехії та США, заощаджуючи при цьому ресурси, враховуючи, що тільки знищення цих матеріалів перевищило б 100 мільйонів євро", – заявив він у парламенті.

Газета Efimeritha ton Syntakton повідомила у своєму матеріалі, що грецьку зброю і боєприпаси нібито таємно перевозять залізницею через Румунію в контейнерах, причому перші два контейнери були відправлені два дні тому зі станції Като-Гефіра, що неподалік від Салонік.

У квітні ЗМІ повідомили, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Лідерам країн, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot плюс інші, такі як С-300, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

Коментуючи публікацію ЗМІ, речник уряду Греції Павлос Марінакіс підкреслив, що його країна вже надала "відчутну допомогу" Україні та її народу.