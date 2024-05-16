У Британії висунули звинувачення чоловіку після антимусульманських інцидентів

Британська поліція висунула звинувачення чоловіку за кількома пунктами кримінальних злочинів на ґрунті расової ненависті після серії антимусульманських інцидентів у жовтні та листопаді 2023 року в Лондоні.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Поліція повідомила, що 61-річному Джонатану Кейтану з Ілінга висунули звинувачення за 11 пунктами кримінальних злочинів на ґрунті расової ненависті, а також за двома іншими злочинами, пов'язаними зі злочинами на ґрунті ненависті.

У п'ятницю він має постати перед магістратським судом Аксбріджа.

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Кейтана арештували у листопаді минулого року після того, як в період з 16 жовтня по 18 листопада 11 разів у різних місцях столиці розпилювали червону фарбу, заявили правоохоронці.

"Цей випадок демонструє, наскільки серйозно ми ставимося до звинувачень у злочинах на ґрунті ненависті, спрямованих проти будь-якої з наших громад", – заявив головний суперінтендант столичної поліції Шон Вілсон.

У Британії також спостерігається різке зростання антисемітських інцидентів після початку військової операції Ізраїлю в Газі у відповідь на напад ісламістського палестинського угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Раніше цього тижня двоє чоловіків постали перед судом за звинуваченням у плануванні нападу та вбивства членів єврейської громади та інших осіб з автоматичною зброєю на північному заході країни.

Перед цим у Парижі вандали сплюндрували меморіал на честь людей, які рятували євреїв у Франції під час нацистської окупації країни у Другій світовій війні.

На початку травня стало відомо, що з моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль до кінця 2023 року у Швеції зареєстрували понад 100 злочинів на ґрунті антисемітської ненависті – що в п'ять разів більше, ніж за той самий період роком раніше.