В Італії ультраправі хочуть прибрати прапори ЄС з держустанов

Італійська ультраправа партія "Ліга" в четвер заявила, що хоче змінити закон і прибрати прапори Європейського Союзу з державних установ, прагнучи зміцнити свою євроскептичну репутацію напередодні євровиборів наступного місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні, чиї електоральні успіхи в останні роки погіршилися, відійшов від радикальної платформи, щоб привабити євроскептично налаштованих виборців і посилити підтримку своєї партії, яка є частиною коаліції прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Сенатор Клаудіо Боргі – переконаний євроскептик і кандидат на європейських виборах – заявив, що перед держустановами має вивішуватися лише національний прапор Італії, а також банери, що представляють регіони.

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Боргі заявив, що внесе законопроєкт про скасування закону 1998 року, який вимагає, щоб над державними установами Італії вивішувався прапор ЄС, назвавши його нонсенсом.

"Ліга" є частиною праворадикальної групи "Ідентичність і демократія" в Європарламенті, до якої входять французьке "Національне об'єднання", австрійська Партія свободи і партія "Альтернатива для Німеччини".

Наразі "Ідентичність і демократія" є шостою за величиною групою в Європарламенті, але останні опитування ставлять її на четверту позицію, де вона трохи відстає від лібералів.

"Ліга", яка отримала 34% голосів на останніх виборах до Європарламенту в 2019 році, зараз набирає лише близько 9%, а партія "Брати Італії" Мелоні, найпопулярніша група в Італії з 27%, замінює її як провідну силу на італійському правому фланзі.

У рамках прагнення відновити популярність партії Сальвіні висунув кандидатом Роберто Ванначчі, генерала армії, який минулого року викликав обурення за публікацію книги, що принижує ЛГБТ, мігрантів та феміністок.

У квітні у парламенті Італії провалилася спроба оголосити вотум недовіри віцепрем’єру, лідеру ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні за його зв’язки з РФ.