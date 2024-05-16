Італія за 1,4 млрд євро продала частку в енергокомпанії, щоб скоротити держборг

Італія продала пакет акцій на суму близько 1,4 млрд євро в нафтовій компанії Eni, намагаючись зменшити свій значний державний борг.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Офіс прем'єрки Італії Джорджії Мелоні у середу закрив розміщення близько 2,8% акцій контрольованої державою енергетичної компанії.

Загалом Рим працює над планом продажу акцій в компаніях на суму близько 20 млрд євро до 2026 року, зокрема частки в найстарішому в світі банку Banca Monte dei Paschi di Siena та національному операторі поштового зв'язку Poste Italiane.

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Отримані кошти мають використати для скорочення боргу, який наприкінці минулого року коливався на рівні 137% від обсягу доходу країни.

Енергетична компанія Eni, ринкова вартість якої становить близько 49 млрд євро, за останні роки розширила свою діяльність у сфері видобутку природного газу та відновлюваних джерел енергії.

Раніше у керівній коаліції Італії виникли суперечки через схвалення нових обмежень щодо стимулювання ремонту житла домовласниками на тлі прагнень уряду зменшити дефіцит бюджету.

Перед цим журналісти італійського суспільного мовника RAI 6 травня оголосили страйк, протестуючи проти контролю з боку прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні та звинувативши її в намаганні перетворити телеканал на "рупор уряду".