У Греції планують гальмувати вступ Північної Македонії в ЄС на тлі оновленої суперечки про назву

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підтвердив у четвер намір гальмувати вступ Північної Македонії в ЄС після того, як її нова президентка назвала країну "Македонією", що розпалило суперечку з Афінами щодо назви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Обидві країни після довгих і суперечливих переговорів у 2018 році погодилися, що сусідка Греції буде називатися "Північна Македонія", а не просто "Македонія". Остання назва, на думку Афін, означає територіальні претензії на однойменну грецьку провінцію.

Так звана Преспанська угода, яка передбачала переіменування країни, здавалося, поклала край 27-річній суперечці між Афінами і Скоп'є і розчистила шлях для вступу Північної Македонії до НАТО.

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Тоді Греція заявила, що також підтримає прагнення свого сусіда вступити до ЄС.

Згідно з цією угодою, грецький парламент мав затвердити три меморандуми, які передбачають прискорення процесу вступу Північної Македонії до ЄС, але Афіни чекають, чи повністю виконає сусідня країна умови угоди.

"Ми не ратифікуємо меморандуми, якщо не будемо абсолютно впевнені, що інша сторона виконує всі положення угоди", – заявив Кіріакос Міцотакіс.

Північномакедонська президентка Гордана Силяновська Давкова, яка перемогла на президентських виборах, під час своєї інавгурації використовувала колишню назву Північної Македонії, порушивши угоду між Афінами і Скоп'є.

У МЗС Греції засудили Силяновську Давкову, а прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс назвав її вчинок "провокаційним кроком".

Болгарія також обурилась використанням неконституційної назви. У Єврокомісії нагадали, що виконання домовленостей із сусідами є важливим для євроінтеграції Північної Македонії.

Попри це в офісі президентки заявили, що вона має право на використання назви "Македонія" у публічних виступах, хоча і буде дотримуватися офіційного використання конституційної назви.