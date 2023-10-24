Эскадрилья F-16 ВВС США прибыла на Ближний Восток
Вторник, 24 октября 2023, 18:30
Эскадрилья истребителей F-16 американских ВВС прибыла на Ближний Восток для усиления военного присутствия в регионе израильско-палестинского конфликта.
Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Центрального командования США в Twitter (X).
"Экспедиционная эскадрилья истребителей F-16 прибыла в зону Центрального командования с целью усиления присутствия США для сдерживания дальнейшей агрессии", – говорится в заявлении командования.
The 119th Expeditionary Fighter Squadron F-16 Fighting Falcon aircraft have arrived in the U.S. Central Command area of responsibility to bolster U.S. posture to deter further aggression @USAFCENT pic.twitter.com/BaVakOd3uB— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 24, 2023
Накануне стало известно, что администрация президента США отправила в Израиль трехзвездочного генерала морской пехоты и еще нескольких офицеров для помощи руководству израильской армии во время операции в секторе Газа.
Израиль, как известно, готовится к наземному наступлению в Газе после нападения со стороны ХАМАС 7 октября. Он заявляет, что целью наступления является "уничтожение" группировки, которую Израиль, США и другие страны считают террористической организацией.
По данным СМИ, Вашингтон давил на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для освобождения большего количества заложников ХАМАС и предоставить гуманитарную помощь палестинцам.