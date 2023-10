Эскадрилья F-16 ВВС США прибыла на Ближний Восток

Эскадрилья истребителей F-16 американских ВВС прибыла на Ближний Восток для усиления военного присутствия в регионе израильско-палестинского конфликта.

Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Центрального командования США в Twitter (X).

"Экспедиционная эскадрилья истребителей F-16 прибыла в зону Центрального командования с целью усиления присутствия США для сдерживания дальнейшей агрессии", – говорится в заявлении командования.

The 119th Expeditionary Fighter Squadron F-16 Fighting Falcon aircraft have arrived in the U.S. Central Command area of responsibility to bolster U.S. posture to deter further aggression @USAFCENT pic.twitter.com/BaVakOd3uB