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Эскадрилья F-16 ВВС США прибыла на Ближний Восток

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Вторник, 24 октября 2023, 18:30

Эскадрилья истребителей F-16 американских ВВС прибыла на Ближний Восток для усиления военного присутствия в регионе израильско-палестинского конфликта.

Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Центрального командования США в Twitter (X).

"Экспедиционная эскадрилья истребителей F-16 прибыла в зону Центрального командования с целью усиления присутствия США для сдерживания дальнейшей агрессии", – говорится в заявлении командования.

Накануне стало известно, что администрация президента США отправила в Израиль трехзвездочного генерала морской пехоты и еще нескольких офицеров для помощи руководству израильской армии во время операции в секторе Газа.

Израиль, как известно, готовится к наземному наступлению в Газе после нападения со стороны ХАМАС 7 октября. Он заявляет, что целью наступления является "уничтожение" группировки, которую Израиль, США и другие страны считают террористической организацией.

По данным СМИ, Вашингтон давил на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для освобождения большего количества заложников ХАМАС и предоставить гуманитарную помощь палестинцам.

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Ближний Восток США