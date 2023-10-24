Розслідування: ЄС із початку війни в Україні імпортував із РФ сировини на 13,7 млрд євро

Європейський Союз із лютого 2022 року продовжив імпортувати з Росії "критично важливу" сировину, як-то титан і нікель, на загальну суму 13,7 мільярда євро, причому в компаній, пов’язаних із Кремлем.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні порталу Investigate Europe на основі даних Євростату й аналітичного центру при Єврокомісії – Об’єднаного дослідницького центру.

В одинадцяти пакетах санкцій проти Росії Євросоюз передбачив винятки для 34 видів "критично важливої" сировини, замістити поставки якої з інших джерел не вдається через швидкість, дороговизну або глобальний дефіцит.

При цьому ЄС украй потребує цих ресурсів, оскільки вони відіграють важливу роль для електроніки, сонячних панелей і електромобілів, а також для традиційних галузей промисловості, таких як аерокосмічна і оборонна.

Згідно з аналізом Investigate Europe, з березня 2022 по липень 2023 року ЄС імпортував із Росії "критично важливої сировини" на 13,7 мільярда євро, причому із січня по липень цього року сума поставок становить понад 3,7 мільярда євро.

Ці кошти йдуть не лише до бюджету РФ, а й до компаній, пов’язаних із Кремлем.

Наприклад, "ВСПМО-Ависма" – найбільший у світі виробник титану із РФ, який пов’язаний із наближеним до Владіміра Путіна олігархом Сергеєм Чемезовим і досі не перебуває у санкційному списку ЄС, отримав щонайменше 308 мільйонів доларів за аналізований період. Серед покупців "ВСПМО-Ависма" згадувався європейський аерокосмічний гігант Airbus.

отримав щонайменше 308 мільйонів доларів за аналізований період. Серед покупців "ВСПМО-Ависма" згадувався європейський аерокосмічний гігант Airbus. Російський "Норнікель", світовий лідер з виробництва паладію та високоякісного нікелю, з березня 2022 до липня 2023 року експортував до ЄС нікелю та міді на суму 7,6 мільярда доларів та паладію, платини та родію – на понад 3 мільярди доларів США. ЄС не наклав санкцій на "Норнікель".

Російський алюмінієвий гігант "Русал" володіє найбільшим у ЄС глиноземним заводом в Ірландії та металургійним комбінатом у Швеції й за 16 місяців після повномасштабного вторгнення в Україну ввіз до країн Євросоюзу алюмінію щонайменше на 2,6 мільярда доларів.

У ЄС непублічно визнають проблему й намагаються зменшити залежність від російських критично важливих мінеральних ресурсів. Європейське джерело пояснило Investigate Europe, що різке запровадження санкцій може призвести до стрибка цін, зашкодивши ЄС і натомість допомігши Росії заробити більше.

Це не єдиний приклад, як РФ вдається заробляти на торгівлі з Євросоюзом в умовах санкцій. Минулого тижня ЗМІ з'ясували, що до Німеччини може потрапляти нафта з Росії через дочірнє підприємство "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH, яке ввозить її нібито з Казахстану.