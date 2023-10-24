Расследование: ЕС с начала войны в Украине импортировал из РФ сырья на 13,7 млрд евро

Европейский Союз с февраля 2022 года продолжил импортировать из России "критически важное" сырье, такое как титан и никель, на общую сумму 13,7 миллиарда евро, причем у компаний, связанных с Кремлем.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в расследовании портала Investigate Europe на основе данных Евростата и аналитического центра при Еврокомиссии – Объединенного исследовательского центра.

В одиннадцати пакетах санкций против России Евросоюз предусмотрел исключения для 34 видов "критически важного" сырья, заместить поставки которого из других источников не удается из-за скорости, дороговизны или глобального дефицита.

При этом ЕС крайне нуждается в этих ресурсах, поскольку они играют важную роль для электроники, солнечных панелей и электромобилей, а также для традиционных отраслей промышленности, таких как аэрокосмическая и оборонная.

Согласно анализу Investigate Europe, с марта 2022 по июль 2023 года ЕС импортировал из России "критически важного сырья" на 13,7 миллиарда евро, причем с января по июль этого года сумма поставок составила более 3,7 миллиарда евро.

Эти средства идут не только в бюджет РФ, но и в компании, связанные с Кремлем.

Например, "ВСПМО-Ависма" – крупнейший в мире производитель титана из РФ, который связан с приближенным к Владимиру Путину олигархом Сергеем Чемезовым и до сих пор не находится в санкционном списке ЕС , получил не менее 308 миллионов долларов за анализируемый период. Среди покупателей "ВСПМО-Ависма" упоминался европейский аэрокосмический гигант Airbus.

, получил не менее 308 миллионов долларов за анализируемый период. Среди покупателей "ВСПМО-Ависма" упоминался европейский аэрокосмический гигант Airbus. Российский "Норникель", мировой лидер по производству палладия и высококачественного никеля, с марта 2022 до июля 2023 года экспортировал в ЕС никеля и меди на сумму 7,6 миллиарда долларов и палладия, платины и родия – более чем на 3 миллиарда долларов США. ЕС не наложил санкций на "Норникель".

Российский алюминиевый гигант "Русал" владеет крупнейшим в ЕС глиноземным заводом в Ирландии и металлургическим комбинатом в Швеции и за 16 месяцев после полномасштабного вторжения в Украину ввез в страны Евросоюза алюминия минимум на 2,6 миллиарда долларов.

В ЕС непублично признают проблему и пытаются уменьшить зависимость от российских критически важных минеральных ресурсов. Европейский источник объяснил Investigate Europe, что резкое введение санкций может привести к скачку цен, навредив ЕС и взамен помог России заработать больше.

Это не единственный пример, как РФ удается зарабатывать на торговле с Евросоюзом в условиях санкций. На прошлой неделе СМИ выяснили, что в Германию может попадать нефть из России через дочернее предприятие "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH, которое ввозит ее якобы из Казахстана.