Разведка Британии: РФ сохранила значительный артиллерийский потенциал в нижнем течении Днепра

Минобороны Великобритании в среду проанализировало ситуацию в низовьях Днепра, указывая, что российская артиллерия сохранила значительный потенциал в этом районе.

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по войне в Украине, сообщает "Европейская правда".

В течение последней недели, отметили британские аналитики, боевые действия на берегах нижнего течения Днепра активизировались. Украина уделяет особое внимание операциям в этом секторе, создавая небольшие плацдармы на восточном берегу, который она контролирует с лета.

Россия, вероятно, находится в состоянии готовности к возможным атакам через реку, в то время как она вывела свои войска с западного берега 12 месяцев назад.

Этот район находится под контролем недавно созданной российской 18-й общевойсковой армии, после того, как часть подразделений, ранее находившихся в этом районе, были переброшены в район Орехова, говорится в обзоре.

Как и на большинстве участков, решающим фактором здесь, безусловно, является способность вести точный и интенсивный артиллерийский огонь. Предварительные признаки указывают, что Россия сохранила значительный артиллерийский потенциал в пределах досягаемости реки, отметили британские аналитики.

В сентябре в британском Минобороны рассказывали, что Россия, вероятно, усилила 58-ю общевойсковую армию, которая понесла тяжелые потери, дополнительными подразделениями Воздушно-десантных войск на Ореховском направлении.

Также в ведомстве отмечали, что количество привлеченных сил относительно невелико в этом районе по сравнению с другими фронтами, однако обе стороны считают его стратегически важным.