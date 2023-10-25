Италия допускает продолжение контроля на границе со Словенией и в следующем году

Италия вероятно продолжит контроль на границе со Словенией, введенный как временная мера, и после конца 2023 года.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози во вторник заявил, что контроль на границе со Словенией вероятно продлится и после конца 2023 года.

Он отметил, что Италия понимает важность свободного передвижения в пределах Шенгенской зоны и отменит контроль, как только это будет возможно.

Пьянтедози рассказал, что по состоянию на понедельник с момента введения контроля 21 октября правоохранители таким образом выследили 66 нелегальных мигрантов и задержали двух человек, одному предъявили обвинение в содействии нелегальной миграции.

Министр добавил, что среди нелегальных мигрантов в ЕС могут попасть радикальные исламисты, а на фоне последних событий на Ближнем Востоке риски терактов в Европе растут.

Италия возобновила проверки на границе со Словенией с 21 октября, изначально на 10 дней.

Всего девять европейских стран сообщили Еврокомиссии о временном восстановлении пограничного контроля в пределах Шенгенской зоны. Кроме Италии, это Австрия, Германия, Норвегия, Чехия, Польша, Словакия, Швеция и Франция.