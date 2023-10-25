Британський міністр пригрозив скасовувати візи іноземцям за відвертий антисемітизм

Міністр з питань імміграції Сполученого Королівства Роберт Дженрік пригрозив скасуванням віз іноземцям з правом проживання у Британії, якщо вони підбурюють до антисемітизму.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Міністр заявив у Палаті громад, що Британія вже почала перегляд віз, який може скінчитися депортаціями, щодо невеликої кількості іноземців за мову ворожнечі. Він сказав, що не може вдаватися у конкретні деталі, але зауважив, що деякі особи відверто схвалювали терористичні дії ХАМАС.

Дженрік допустив скасування віз за відвертий антисемітизм і у тих випадках, коли дії особи формально ще не є кримінальним правопорушенням.

На запитання журналістів про те, чи загрожує це, наприклад, за палестинські прапори на акціях, міністр заперечив це і наголосив, що залишається прихильником свободи слова.

"Але я не погоджуся з тим, що хтось, хто у Британії як гість, має право проявляти антисемітизм, створювати загрозу для британських громад і спокійно тут перебувати, якщо це ще не підпадає під кримінальне правопорушення… Є така поведінка, яка ще не злочин, але яку більшість раціональних людей вважатимуть неправильною", – заявив міністр.

Він зазначив, що на тлі останніх подій на Близькому Сході та акцій протесту у Британії бачив випадки, як люди схвалюють терористичні дії ХАМАС, на демонстраціях з’являються глибоко антисемітські плакати. Міністр наголосив, що вважає таку поведінку огидною.

"Якщо йдеться не про британців, якщо це гості у нашій країні і вони мають привілей проживати тут – тоді, боюся, їхні візи будуть відкликані і їм доведеться залишити країну… Якщо ви приїздите жити у Британію, то потрібно поділяти британські цінності", – додав Дженрік.

Нагадаємо, цими вихідними у Лондоні пройшла чергова пропалестинська демонстрація. Поліція Лондона оцінила кількість учасників у близько 100 тисяч.

Велика акція пройшла і позаминулими вихідними, 14 жовтня.