Британский министр пригрозил отменять визы иностранцам за откровенный антисемитизм

Министр по вопросам иммиграции Соединенного Королевства Роберт Дженрик пригрозил отменой виз иностранцам с правом проживания в Британии, если они подстрекают к антисемитизму.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Министр заявил в Палате общин, что Великобритания уже начала пересмотр виз, который может закончиться депортациями, в отношении небольшого количества иностранцев за язык вражды. Он сказал, что не может вдаваться в конкретные детали, но отметил, что некоторые лица откровенно одобряли террористические действия ХАМАС.

Дженрик допустил отмену виз за откровенный антисемитизм и в тех случаях, когда действия лица формально еще не являются уголовным правонарушением.

На вопрос журналистов о том, грозит ли это, например, за палестинские флаги на акциях, министр ответил отрицательно и подчеркнул, что остается сторонником свободы слова.

"Но я не соглашусь с тем, что кто-то, кто в Британии как гость, имеет право проявлять антисемитизм, создавать угрозу для британских общин и спокойно здесь находиться, если это еще не подпадает под уголовное преступление... Есть такое поведение, которое еще не преступление, но которое большинство рациональных людей будут считать неправильным", – заявил министр.

Он отметил, что на фоне последних событий на Ближнем Востоке и акций протеста в Британии видел случаи, как люди одобряют террористические действия ХАМАС, на демонстрациях появляются глубоко антисемитские плакаты. Министр подчеркнул, что считает такое поведение отвратительным.

"Если речь идет не о британцах, если это гости в нашей стране и они имеют привилегию проживать здесь – тогда, боюсь, их визы будут отозваны и им придется покинуть страну... Если вы приезжаете жить в Британию, то нужно разделять британские ценности", – добавил Дженрик.

Напомним, в эти выходные в Лондоне прошла очередная пропалестинская демонстрация. Полиция Лондона оценила количество участников в около 100 тысяч.

Большая акция прошла и в позапрошлые выходные, 14 октября.