У ЄС пояснили, чому не підтримують припинення вогню на Близькому Сході

Зовнішньополітичний речник ЄС Петер Стано пояснив, що Євросоюз станом на зараз не підтримує припинення вогню на Близькому Сході, оскільки ХАМАС продовжує завдавати терористичні ракетні удари по Ізраїлю.

Про це Стано заявив на брифінгу в Брюсселі в середу, пише "Європейська правда".

"На цьому етапі немає закликів з боку ЄС для припинення вогню з простої причини – ХАМАС продовжує свої терористичні атаки проти Ізраїлю. Вчора, позавчора, і, думаю, сьогодні ракети летять від ХАМАС з Гази та невибірково вдаряють по цілях в Ізраїлі.

Це не удари по військових об’єктах, це невибірковий вогонь ракетами, які падають, якщо їх тільки не перехоплює "Залізний купол", які падають на ізраїльську територію, у тому числі – на цивільні цілі. ХАМАС розпочав терористичну війну і він продовжує терористичну війну до сьогодні", – сказав Стано.

"Тому на цьому етапі позиція ЄС – ми стоїмо на боці Ізраїлю у його праві захищатися на тлі таких терористичних атак, що тривають. І ми підкреслюємо, що це має відбуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права", – додав речник.

У Білому домі вважають, що повне припинення вогню в секторі Гази тільки допомогло б бойовикам ХАМАС.

Тим часом глава МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що масовані ракетні обстріли Ізраїлю з території Гази тривають, і наголосила на важливості продовження боротьби з тероризмом.