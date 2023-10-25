Білий дім: Припинення вогню в Газі зараз вигідне лише ХАМАС

У Білому домі вважають, що повне припинення вогню в секторі Гази тільки допомогло б бойовикам ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

"Ми вважаємо, що припинення вогню зараз піде на користь лише ХАМАС", – зазначив він.

Водночас Кірбі зауважив, що у США хочуть бачити "всі заходи для захисту цивільного населення", тож варто розглянути можливість призупинити бойові дії.

За його словами, заходи щодо захисту мирного населення і паузи в операції – це не те саме, що повне припинення вогню.

Напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала призупинити бойові дії в секторі Гази, щоб доставити гуманітарну допомогу місцевому населенню.

А президент США Джо Байден заявляв, що гуманітарна допомога не надходить до Гази достатньо швидко.