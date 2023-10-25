В ЕС объяснили, почему не поддерживают прекращение огня на Ближнем Востоке

Внешнеполитический представитель ЕС Петер Стано объяснил, что Евросоюз по состоянию на сейчас не поддерживает прекращение огня на Ближнем Востоке, поскольку ХАМАС продолжает наносить террористические ракетные удары по Израилю.

Об этом Стано заявил на брифинге в Брюсселе в среду, пишет "Европейская правда".

"На этом этапе нет призывов со стороны ЕС для прекращения огня по простой причине – ХАМАС продолжает свои террористические атаки против Израиля. Вчера, позавчера, и, думаю, сегодня ракеты летят от ХАМАС из Газы и неизбирательно ударяют по целям в Израиле.

Это не удары по военным объектам, это неизбирательный огонь ракетами, которые падают, если их только не перехватывает "Железный купол", которые падают на израильскую территорию, в том числе – на гражданские цели. ХАМАС начал террористическую войну и он продолжает террористическую войну до сих пор", – сказал Стано.

"Поэтому на этом этапе позиция ЕС – мы стоим на стороне Израиля в его праве защищаться на фоне таких террористических атак, которые продолжаются. И мы подчеркиваем, что это должно происходить в соответствии с международным гуманитарным правом", – добавил представитель.

В Белом доме считают, что полное прекращение огня в секторе Газа только помогло б боевикам ХАМАС.

Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что массированные ракетные обстрелы Израиля с территории Газы продолжаются, и подчеркнула важность продолжения борьбы с терроризмом.