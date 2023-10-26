Трампа оштрафували на 10 тисяч доларів за коментар про співробітника суду

Експрезидента США Дональда Трампа оштрафували на 10 тисяч доларів за його ремарку щодо співробітника суду.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Суддя Артур Енгорон, який розглядає цивільний позов проти Дональда Трампа за звинуваченнями в шахрайстві через завищення вартості нерухомості, наклав штраф на експрезидента за те, що той порушив розпорядження не робити публічних коментарів щодо його колег у суді. Це вже другий такий штраф для Трампа за менш як тиждень.

Причиною став коментар експрезидента репортерам про те, що суддя "дуже упереджений, і поруч з ним сидить дуже упереджена особа, можливо навіть більш упереджена ніж він". Останнє сприйняли як коментар на адресу головного помічника судді.

Трамп і його адвокати наполягають, що цей коментар стосувався не помічника, а колишнього юриста Трампа Майкла Коена, який давав свідчення.

Суддя сказав, що його ці аргументи не переконують, тому що помічник сидів ближче до судді, аніж до Коена.

Втім, у подальших коментарях і Трамп, і адвокати фактично продовжили говорити про упередженість помічника.

Експрезидентові доведеться сплатити 10 тисяч доларів штрафу.

За 5 днів до цього його вже оштрафували на 5000 доларів, коли суддя дізнався, що інший образливий допис від початку жовтня, який експрезидент прибрав із соцмережі на його вимогу, після того продовжував висіти на сайті кампанії Трампа.

Минулого тижня у Вашингтоні суддя у справі Трампа, що стосується втручання у вибори, заборонила йому публічно робити коментарі про прокурорів, співробітників суду і свідків після того, як прокурори висловили побоювання, що заяви експрезидента можуть спонукати когось із його прихильників переслідувати тих, кого він критикує.

Раніше Енгорон вже погрожував Трампу в’язницею, якщо він не утримається від образ у бік суду.