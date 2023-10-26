Трампа оштрафовали на 10 тысяч долларов за комментарий о сотруднике суда

Экс-президента США Дональда Трампа оштрафовали на 10 тысяч долларов за его ремарку о сотруднике суда.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Судья Артур Энгорон, который рассматривает гражданский иск против Дональда Трампа по обвинению в мошенничестве из-за завышения стоимости недвижимости, наложил штраф на экс-президента за то, что тот нарушил распоряжение не делать публичных комментариев относительно его коллег в суде. Это уже второй такой штраф для Трампа за менее чем неделю.

Причиной стал комментарий экс-президента репортерам о том, что судья "очень предвзятый, и рядом с ним сидит очень предвзятое лицо, возможно даже более предвзятое чем он". Последнее восприняли как комментарий в адрес главного помощника судьи.

Трамп и его адвокаты настаивают, что этот комментарий касался не помощника, а бывшего юриста Трампа Майкла Коэна, который давал показания.

Судья сказал, что его эти аргументы не убеждают, потому что помощник сидел ближе к судье, чем к Коэну.

Впрочем, в дальнейших комментариях и Трамп, и адвокаты фактически продолжили говорить о предвзятости помощника.

Трампу придется заплатить 10 тысяч долларов штрафа.

За 5 дней до этого экс-президента оштрафовали на 5000 долларов, когда судья узнал, что другое оскорбительное сообщение от начала октября, которое Трамп убрал из соцсети по его требованию, после того продолжало висеть на сайте кампании Трампа.

На прошлой неделе в Вашингтоне судья по делу Трампа, касающемуся вмешательства в выборы, запретила ему публично делать комментарии о прокурорах, сотрудниках суда и свидетелях после того, как прокуроры выразили опасения, что заявления Трампа могут побудить кого-то из его сторонников преследовать тех, кого он критикует.

Ранее Энгорон уже угрожал Трампу тюрьмой, если он не воздержится от оскорблений в сторону суда.