Уряд Франції запропонує план з попередження нових заворушень у передмістях

Уряд Франції у четвер розкриє деталі свого плану, покликаного запобігти новим бунтам молоді у передмістях, що є реакцією на масштабні заворушення у червні 2023 року.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

З презентацією вийдуть прем’єр-міністерка Елізабет Борн та профільні міністри у другій половині дня. На неї особисто запросили мерів містечок, які найбільше постраждали від червневих бунтів.

В уряді зазначили, що бачать метою цього плану "гарантувати безпеку громадян, краще підтримувати родини і зміцнювати згуртованість суспільства".

На орієнтовний зміст урядового плану вказують анонсовані теми виступів міністрів: так, міністерка солідарності Орор Берже говоритиме про заходи підтримки родин з дітьми; глава МВС Жеральд Дарманен – про заходи від поліції, міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті – про відповідальність батьків за дії дітей і відповідальність неповнолітніх.

Нагадаємо, масштабна хвиля заворушень сколихнула передмістя Франції в кінці червня – на початку липня 2023 року. Приводом стала загибель підлітка під час спроб патруля поліції зупинити авто для контролю (детально про це читайте у статті Молоді та непотрібні).

У Мін’юсті Франції повідомляли, що станом на серпень перед судом постали понад 2100 учасників заворушень, майже 2000 осіб отримали обвинувальні вироки з термінами ув’язнення. Три чверті цих молодих людей народилися й виросли вже у Франції.