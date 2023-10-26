Правительство Франции предложит план по предупреждению новых беспорядков в пригородах

Правительство Франции в четверг раскроет детали своего плана по предупреждению новых бунтов молодежи в пригородах, что стало реакцией на масштабные беспорядки в июне 2023 года.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С презентацией выйдут премьер-министр Элизабет Борн и профильные министры во второй половине дня. На нее лично пригласили мэров городов, которые больше всего пострадали от июньских бунтов.

В правительстве отметили, что видят целью этого плана "гарантировать безопасность граждан, лучше поддерживать семьи и укреплять сплоченность общества".

На ориентировочное содержание правительственного плана указывают анонсированные темы выступлений министров: так, министр солидарности Орор Берже будет говорить о мерах поддержки семей с детьми; глава МВД Жеральд Дарманен – о мерах от полиции, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти – об ответственности родителей за действия детей и ответственности несовершеннолетних.

Напомним, масштабная волна беспорядков всколыхнула пригород Франции в конце июня – начале июля 2023 года. Поводом стала гибель подростка во время попыток патруля полиции остановить авто для контроля (подробно об этом читайте в статье Молодые и ненужные).

В Минюсте Франции сообщали, что по состоянию на август перед судом предстали более 2100 участников беспорядков, почти 2000 человек получили обвинительные приговоры со сроками заключения. Три четверти этих молодых людей родились и выросли уже во Франции.