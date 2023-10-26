Украинцы больше доверяют ЕС, чем НАТО

65% украинцев доверяют Европейскому Союзу, тогда как НАТО – 59%.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный по заказу Консультативной миссии Евросоюза, пишет "Европейская правда".

Не доверяют ЕС 25% опрошенных, к НАТО же уровень недоверия немного выше: 28%. Значительная доля тех, кто не доверяет, может быть связана с ощущением недостаточности или недостаточной скорости либо решимости поддержки Украины во время полномасштабного вторжения России.

При этом 73% респондентов на регулярной основе, не реже раза в неделю, получают информацию об усилиях ЕС по помощи Украине во время войны.

В то же время есть противоположное восприятие полезности и достаточности помощи. Хотя 75% признают помощь полезной, но в то же время только 34% считают ее достаточной. 56% опрошенных считают, что помощь ЕС недостаточна.

По данным этого же опроса, большинство украинцев – 60% – готовы на отсрочку во времени вступления в ЕС, чтобы Украина могла отстоять свои интересы во время переговоров с Евросоюзом.

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