60% українців готові зачекати з вступом в ЄС заради інтересів України

Більшість українців – 60% – готові на відкладення в часі набуття членства в ЄС, щоб Україна могла відстояти свої інтереси під час переговорів з Євросоюзом.

Про це свідчить опитування КМІС, проведене на замовлення Консультативної місії ЄС, пише "Європейська правда".

Разом з цим лише 27% українців віддають перевагу прискореному темпу інтеграції в ЄС і підтримують схвалення всіх законів та вимог Євросоюзу.

Взагалі проти членства України у ЄС – 5% опитаних.

Респонденти досить помірковано оцінюють готовність України до вступу до Європейського Союзу. Так, лише 22% вважають Україну повністю готовою, а 43% дипломатично говорять про потребу реформ. Ще 25% вважають Україну взагалі неготовою.

77% респондентів стверджують, що для них важливо, щоб України стала членом ЄС. З них 51% говорять про те, що це дуже важливо для них. При цьому із Заходу на Схід знижується частка тих, для кого є важливим, щоб Україна стала членом ЄС – з 86% до 62%. Хоча загалом у всіх регіонах більшість членство у Євросоюзі є важливим.

У вівторок 24 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до колегії єврокомісарів, які зібрались в Брюсселі, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до Євросоюзу.

За даними ЗМІ, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за інформацією преси, ймовірно приїде в Україну. Цей візит може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною.