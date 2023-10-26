У Болгарії затримали палестинця за заклики до "священної війни" з Ізраїлем та США

В болгарській столиці Софії затримали чоловіка, який поширював відео із закликами до "священної війни" з Ізраїлем та США.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу розповіли представники болгарської прокуратури, яких цитує Nova.bg.

На розповсюджуваному відео затриманий був одягнений у специфічний для ІДІЛ одяг і заявив, що хоче помститися за те, що відбувається на палестинській території.

У прокуратурі припускають, що він був палестинцем, який народився в Лівані.

В ході обшуку у затриманого вилучили два мобільні телефони, комп'ютерні комплектуючи, прапор ІДІЛ, холодну зброю і різні матеріали.

Слідчим відкрито досудове провадження за ознаками пропаганди воєнних дій. Чоловіка затримали на 72 години.

Раніше стало відомо, що в Брюсселі поліція затримала палестинця, який пригрозив померти "смертю мученика".